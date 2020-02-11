«Интер» не может договориться с агентами форварда «Манчестер Юнайтед» Чона

Миланский «Интер» продолжает переговоры по трансферу голландского нападающего «Манчестер Юнайтед» Тахита Чона, но не может договориться с его агентами, утверждает FCInterNews.
По данным источника, изначально агенты требовали € 7 млн, а затем снизили свои требования до € 5 млн. «Интер» не готов платить столько и предлагает € 1,8 млн.
«Интер» предложил игроку зарплату в размере € 1,5 млн. С учётом бонусов сумма может вырасти до € 2 млн в год. Контракт голландца с манкуницами истекает ближайшим летом и он отказался продлевать соглашение. Таким образом, «Интеру» будет достаточно выплатить «МЮ» лишь небольшую компенсацию за воспитание молодого игрока.
Ранее сообщалось, что 20-летним Чоном также интересуется «Ювентус». В этом сезоне он провёл два матча в АПЛ.
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