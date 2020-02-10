«Интер» подпишет своего бывшего вратаря из-за травмы Хандановича

Миланский «Интер» близок к заключению контракта с вратарём Эмильяно Вивиано, сообщается в «твиттере» журналиста Николо Скиры.

По данным источника, голкипер в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Интере». Вивиано является свободным агентом, поэтому может достаться миланскому клубу бесплатно. В «Интере» решили подписать вратаря в связи с травмой Самира Хандановича.

Вивиано выступал за «Интер» с 2011 по 2012 год, но не провёл за клуб ни одного матча. Последним клубом голкипера был СПАЛ, за который он выступал в прошлом сезоне. В период с 2010 по 2011 год голкипер в шести матчах за сборную Италии пропустил три мяча.

«Интер», набрав 54 очка в 23 матчах, лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А.