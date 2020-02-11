Головин: сделал упор на английский. Понять какой-то другой язык нереально тяжело
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как в команде проходит общение с главным тренером Робертом Морено.
«90 процентов команды разговаривает на английском. Тренер знает английский не очень хорошо, это понятно – он испанец, там немногие хорошо знают его. Когда он говорит какую-то речь, переводчик переводит на французский. Но он сейчас учит – Морено знает шесть языков, и для него это будет очень легко.
Это нам, русским, тяжело понять какой-то другой язык. Английский – понятно, а вот какой-то другой – это реально сложно. Для меня это нереально тяжело. Поэтому я упор на английский сделал», — сказал Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым в Twitch.
«Голова кругом идёт». Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако»
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