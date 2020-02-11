Первый тренер Головина: «Монако» выплатил нужную сумму. Деньги зависли в РФС

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о ситуации с солидарными выплатами школе в Калтане в связи с переходом игрока из ЦСКА летом 2018 года.



«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.



Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, моё дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Футбольный менеджер: школа в Калтане должна получить за Головина € 225 тыс., а не 1,5 млн