Первый тренер Головина: «Монако» выплатил нужную сумму. Деньги зависли в РФС

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о ситуации с солидарными выплатами школе в Калтане в связи с переходом игрока из ЦСКА летом 2018 года.
«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.
Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, моё дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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