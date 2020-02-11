Экс-защитника «Томи» Яблонского признали виновным в деле о договорных матчах в Чехии

Бывший защитник «Томи» Давид Яблонски признан виновным о делу о договорных матчах в Чехии в 2012 году, сообщает Seznam Spravy.

По информации источника, были выявлены переписки игрока за 2012 год, где он рассказывал о влиянии на результаты матчей с участием «Теплице», за которую он выступал в то время. В сообщениях указывалось, сколько голов нужно забить за тайм или за матч в целом. Польский футболист попал под подозрение в 2013 году, а судебные заседания начались лишь спустя три года, в 2016 году, когда Яблонски стал игроком «Томи». Футболист пытался обжаловать решение, но его апелляции были отклонены.

Поляк получил условное наказание и обязан выплатить штраф. Федерации футбола Чехии также в ближайшее время вынесет наказание защитнику. Ожидается, что ФИФА и УЕФА будут уведомлены об этой ситуации, чтобы дисквалифицировать Яблонски и отстранить его от футбола.