Экс-защитника «Томи» Яблонского признали виновным в деле о договорных матчах в Чехии

Бывший защитник «Томи» Давид Яблонски признан виновным о делу о договорных матчах в Чехии в 2012 году, сообщает Seznam Spravy.
По информации источника, были выявлены переписки игрока за 2012 год, где он рассказывал о влиянии на результаты матчей с участием «Теплице», за которую он выступал в то время. В сообщениях указывалось, сколько голов нужно забить за тайм или за матч в целом. Польский футболист попал под подозрение в 2013 году, а судебные заседания начались лишь спустя три года, в 2016 году, когда Яблонски стал игроком «Томи». Футболист пытался обжаловать решение, но его апелляции были отклонены.
Поляк получил условное наказание и обязан выплатить штраф. Федерации футбола Чехии также в ближайшее время вынесет наказание защитнику. Ожидается, что ФИФА и УЕФА будут уведомлены об этой ситуации, чтобы дисквалифицировать Яблонски и отстранить его от футбола.
- 11 февраля 2020
-
11:42
-
11:38
-
11:09
-
10:50
-
10:28
-
10:28
-
10:19
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:41
-
09:41
-
09:34
-
08:28
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:40
-
05:36
-
03:21
-
03:03
-
02:49
-
01:35
-
00:32
-
00:32
-
00:15
- 10 февраля 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:49
-
22:44
-
22:32