Игало может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало может принять участие в следующем матче команды в Премьер-лиге с «Челси», сообщает Skу Sports.

Как утверждает источник, эту информацию подтвердил сам главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер. Норвежец заявил, что хочет как можно быстрее интегрировать нигерийца в состав команды.

30-летний форвард перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца текущего сезона.

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн. Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.