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ФИФА создаст фонд поддержки футболистов, которым не выплачивают зарплату

ФИФА создаст фонд поддержки футболистов, которым не выплачивают зарплату
Футбол / Прочие турниры 0

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд поддержки футболистов, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что основная цель фонда — помочь игрокам, чьи клубы закрываются и прекращают своё существование, избежать невыплаты заработной платы. Фонд не будет, как говорит руководство, покрывать всю сумму задолженности по заработной плате, но обеспечит игрокам некую страховку. ФИФА выделит для этого фонда около € 15 млн.

«Это часть нашей работы, и создание этого фонда показывает, как мы интерпретируем нашу роль в качестве руководящего органа мирового футбола. Мы обязаны помогать нуждающимся. И это должно начаться с помощи футболистам, которые являются ключевыми фигурами в нашей игре», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

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