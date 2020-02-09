Кака: допускаю, что Месси может покинуть «Барселону»

Бывший футболист сборной Бразилии Кака высказался о возможном уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны».



«Сейчас в клубе непростая ситуация. Интересно посмотреть, как будут развиваться события. Я не нахожусь в клубе, и мне сложно анализировать ситуацию, о которой не так много информации.



Допускаю, что Месси может покинуть „Барселону“. Для него не будет проблемой заиграть в другом крупном клубе. Всё зависит от того, чего он хочет в карьере. Сложно представить Месси в другой команде. Но если он хочет получить новый опыт, если видит, что таким должен быть его следующий шаг, то ему нужно решиться на это.



Когда Роналду ушёл из „Реала“, было печально. Фанаты были расстроены. Но, думаю, со временем все поняли, что ему хотелось чего-то нового», — приводит слова Кака Sky Sports.

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