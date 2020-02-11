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Лунин: «Реал» пока не сказал, где я буду играть в следующем сезоне

Лунин: «Реал» пока не сказал, где я буду играть в следующем сезоне
Футбол / Испания 0

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, находящийся в аренде в «Овьедо», сообщил, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

«Пока что со мной не говорили о следующем сезоне. Но мы общаемся, я нахожусь в контакте с тренером вратарей и руководством.

«Для меня является приоритетом продолжать регулярно выходить на поле. В „Овьедо“ у меня это получается, поэтому я счастлив в клубе», — приводит слова Лунина Onda Cero.

Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. Поэтому в январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провёл за «Овьедо» пять матчей и пропустил шесть голов.

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
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