Йерро: результативность Рамоса в «Реале» и сборной Испании поражает, это аномалия
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказался об игре капитана «Реала» Серхио Рамоса.
«Рамос феноменален. Много лет назад мы, защитники, имели больше возможностей забить, мы часто играли в полузащите. Но сейчас достижения Рамоса необычны. Пике забивает довольно много голов, но Рамос — настоящая аномалия. Его результативность в «Реале» и сборной Испании поражает», — приводит слова Йерро Goal.com.
Рамос выступает в составе мадридского «Реала» с 2005 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и забил 4 гола. Также Рамос играет за национальную команду Испании с 2005 года.
«Реал» набрал 52 очка в 23 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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