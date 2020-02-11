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Йерро: результативность Рамоса в «Реале» и сборной Испании поражает, это аномалия

Йерро: результативность Рамоса в «Реале» и сборной Испании поражает, это аномалия
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказался об игре капитана «Реала» Серхио Рамоса.

«Рамос феноменален. Много лет назад мы, защитники, имели больше возможностей забить, мы часто играли в полузащите. Но сейчас достижения Рамоса необычны. Пике забивает довольно много голов, но Рамос — настоящая аномалия. Его результативность в «Реале» и сборной Испании поражает», — приводит слова Йерро Goal.com.

Рамос выступает в составе мадридского «Реала» с 2005 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и забил 4 гола. Также Рамос играет за национальную команду Испании с 2005 года.

«Реал» набрал 52 очка в 23 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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