Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома

Французский защитник испанской «Барселоны» Самуэль Юмтити заснул на диване у себя дома, пока полиция проводила обыск у него в особняке. Полицейские искали следы нападения на дом. В сентябре особняк Юмтити был ограблен, пока сам игрок принимал участие в матче с «Валенсией».
Когда полицейские пришли к Юмтити, то застали его играющим в видеоигры. Он разрешил представителям власти приступить к работе, и пока они выполняли свои обязанности, уснул на диване. Полицейские закончили работу, не потревожив футболиста, сообщает AS.
Француз — не первый игрок «Барселоны», пострадавший от грабителей. Ранее преступники грабили дома Жерара Пике, Артура и Нелсона Семеду.
Самуэль Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в июле 2016 года. В текущем чемпионате Испании провёл восемь матчей.
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