«Манчестер Юнайтед» хочет организовать на «Олд Траффорд» стоячие места

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» хочет организовать на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд» 1500 безопасных стоячих мест.

Речь идёт о складывающихся сидениях со специальными ограждениями, которые делают просмотр матча матча для зрителей, предпочитающих следить за футболом стоя, безопасным. Такие места могут быть организованы уже в текущем сезоне, ими планируют заменить ряд сидений на северо-восточном секторе «Олд Траффорд».

В декабре 2019 года «Манчестер» запросил разрешение на установку новых мест у консалтинговой компании, чья деятельность связана с обеспечением безопасности, запрос манкунианцев обрабатывается. Ранее подобные стоячие места организовал «Вулверхэмптон» на своём стадионе.