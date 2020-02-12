«Манчестер Юнайтед» хочет организовать на «Олд Траффорд» стоячие места
Руководство английского «Манчестер Юнайтед» хочет организовать на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд» 1500 безопасных стоячих мест.
Речь идёт о складывающихся сидениях со специальными ограждениями, которые делают просмотр матча матча для зрителей, предпочитающих следить за футболом стоя, безопасным. Такие места могут быть организованы уже в текущем сезоне, ими планируют заменить ряд сидений на северо-восточном секторе «Олд Траффорд».
В декабре 2019 года «Манчестер» запросил разрешение на установку новых мест у консалтинговой компании, чья деятельность связана с обеспечением безопасности, запрос манкунианцев обрабатывается. Ранее подобные стоячие места организовал «Вулверхэмптон» на своём стадионе.
«Манчестер Юнайтед» – разлагающийся труп. Команду просто уничтожили
Тот случай, когда хочется кричать.
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