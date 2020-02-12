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«Реал» заинтересовался Брозовичем из «Интера». Игрока хочет видеть в команде Зидан

«Реал» заинтересовался Брозовичем из «Интера». Игрока хочет видеть в команде Зидан
Футбол / Испания 0

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянские СМИ, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». Видеть хорвата в команде хочет лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. В Марсело французский специалист видит партнёра или сменщика для Каземиро.

Брозович защищает цвета «Интера» с 2015 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. Ранее хавбек выступал на родине за загребское «Динамо» и другие клубы. С 2014 года вызывается в сборную Хорватии, с которой стал финалистом чемпионата мира – 2018.

В нынешнем сезоне Брозович принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в котором отметился 3 голами и 5 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.

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