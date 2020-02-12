Находившийся на просмотре в ЦСКА Караев вернётся в «КАМАЗ»

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов рассказал о дальнейшей судьбе нападающего Давида Караева, в последние недели находившегося на просмотре в ЦСКА.
«Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было. Давид вернётся в «КАМАЗ», у него контракт», — приводит слова Миннеханова Sport24.
Караев выступает за «КАМАЗ» с лета 2018 года, а ранее защищал цвета армавирского «Торпедо», ростовского СКА, «Химок» и других команд. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых записал на свой счёт 11 голов, а также получил 3 жёлтые карточки.
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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