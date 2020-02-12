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«Бавария» намерена продать Толиссо

«Бавария» намерена продать Толиссо
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо с большой вероятностью покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере», мюнхенский клуб принял решение расстаться с французом в летнее трансферное окно, чтобы заработать деньги для покупки новых футболистов. Более того, Корентин возглавляет список потенциальных продаж «Баварии».

Толиссо защищает цвета немецкого клуба с 2017 года. Ранее он на протяжении четырёх лет выступал за «Лион», воспитанником которого является. Сумма трансфера игрока в «Баварию» составила € 41,5 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги (6 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол.

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