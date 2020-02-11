Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании остаться в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», определился со своим будущим.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio, 27-летний футболист хочет остаться в мюнхенском клубе на следующий сезон. О своём желании Филиппе уже уведомил руководство сине-гранатовых.
Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» летом прошлого года на правах аренды, рассчитанной на один год. В договоре была прописана опция выкупа за € 120 млн. Ранее сообщалось, что мюнхенцы решили не активировать клаусулу. При этом, по информации СМИ, «Барселона» готова снизить требования и расстаться с бразильским хавбеком за € 80 млн.
В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 6 голами (1 – с пенальти) и 6 результативными передачами.
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