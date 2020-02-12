ЦСКА объявил о решении не подписывать Караева. Игрок вернётся в «КАМАЗ»

ЦСКА в своём официальном «твиттере» огласил решение относительно дальнейшей судьбы нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, находившегося на просмотре в команде в течение нескольких недель.



«ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим «КАМАЗ» за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «армейцев».



Караев выступает за «КАМАЗ» с лета 2018 года, а ранее защищал цвета армавирского «Торпедо», ростовского СКА, «Химок» и других команд. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых записал на свой счёт 11 голов, а также получил 3 жёлтые карточки.

Находившийся на просмотре в ЦСКА Караев вернётся в «КАМАЗ»