«Ливерпуль» просматривал Брозовича в миланском дерби

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович привлёк внимание представителя английской Премьер-лиги.
Как сообщает FC Inter News, за игрой хорвата следит «Ливерпуль». В минувшие выходные скаут мерсисайдцев присутствовал на матче «нерадзурри» с «Миланом» (4:2), в котором 27-летний хавбек отметился голом в начале второго тайма, положив начало камбэку со счёта 0:2.
Отмечается, что «Интер» не горит желанием расставаться с Брозовичем и намерен в ближайшие недели продлить с ним контракт. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года, и миланцы хотят пролонгировать его до 2024 года, а также исключить опцию выкупа за € 60 млн, действующую для зарубежных клубов. Также «нерадзурри» готовы увеличить годовой оклад Марсело с € 3,2 млн до € 4,5-4,7 млн без учёта бонусов.
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