«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша за € 45 млн
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси», сообщает De Telegraaf.
Как утверждает источник, за последние 24 часа между «Аяксом» и «Челси» была достигнута устная договорённость о трансфере марокканского нападающего в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит € 45 млн.
«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако голландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона.
Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.
«Челси» интересуется вратарём «Аякса» Онаной
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
16:44
-
16:38
-
16:27
-
16:06
-
16:05
-
15:38
-
15:35
-
15:20
-
15:16
-
15:07
-
14:59
-
14:35
-
14:22
-
14:08
-
14:02
-
13:46
-
13:23
-
13:20
-
13:11
-
12:58
-
12:55
-
12:27
-
12:18
-
12:08
-
11:54
-
11:37
-
11:01
-
10:49
-
10:35
-
10:18
-
10:08
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:25
Партнерский контент