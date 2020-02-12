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«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша за € 45 млн

«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша за € 45 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси», сообщает De Telegraaf.

Как утверждает источник, за последние 24 часа между «Аяксом» и «Челси» была достигнута устная договорённость о трансфере марокканского нападающего в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит € 45 млн.

«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако голландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона.

Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.

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