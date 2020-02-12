«Реал» уверен, что выиграет у «Атлетико» и «МЮ» борьбу за защитника «Вальядолида» Салису

Защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS, одним из основных претендентов на 20-летнего футболиста является мадридский «Реал». «Сливочных» привлекает скромная сумма отступных в контракта Мохаммеда, которая составляет € 12 млн. Также в клубе считают, что игрок идеально вписывается в трансферную политику по омоложению состава.
Заполучить Салису также хотят «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». И «матрасники», и «красные дьяволы» уже делали запросы по игроку, однако «Реал» уверен в итоговой победе в борьбе в связи с хорошими отношениями между президентами клубов – Флорентино Пересом и Роналдо, выступавшим за «сливочных» в бытность футболистом.
В нынешнем сезоне Салису принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей, а также получил 2 жёлтые карточки.
- 12 февраля 2020
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