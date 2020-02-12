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У Дани Алвеса угнали автомобиль в Сан-Паулу

У Дани Алвеса угнали автомобиль в Сан-Паулу
Футбол / Южная Америка 0

У защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса угнали автомобиль, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, машина 36-летнего бразильского футболиста была угнана ночью во вторник, 11 февраля, в районе Пинейрос в Сан-Паулу. Злоумышленник проник на стоянку, где был припаркован автомобиль Алвеса, и, угрожая охранникам, угнал транспортное средство. Футболист уже обратился в полицию с заявлением об угоне.

Напомним, Алвес перешёл в «Сан-Паулу» минувшим летом на правах свободного агента. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес выступает за национальную команду Бразилии.

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