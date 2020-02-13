«Лион» обыграл «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции
В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Марсель». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 70-й минуте главный арбитр встречи Бенуа Мийо назначил пенальти в ворота «Марселя», однако нападающий «Лиона» Мусса Дембеле не сумел реализовать 11-метровый удар. На 81-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Уссем Ауа, которому ассистировал форвард Бертран Траоре.
Таким образом, «Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» завершил выступление в турнире. Ранее в следующую стадию турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». В ещё одном четвертьфинале Кубка Франции «Эпиналь» сыграет с «Сент-Этьеном». Игра состоится сегодня, 13 февраля.
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