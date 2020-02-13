Агент игрока «Крузейро» Кака получил разрешение на переговоры с клубами РПЛ до 20 февраля

Агент 20-летнего центрального защитника бразильского клуба «Крузейро» Кака получил официальное разрешение от совета директоров на ведение переговоров с клубами из России до 20 февраля, сообщает Globoesporte.
По информации издания, клуб уже получал запросы от клубов из России, однако, на данный момент, до официальных предложений дело так и не дошло. Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за Кака около € 4 млн. Агент игрока в недавнем интервью опроверг эту информацию, заявив, что из ЦСКА с ним никто не связывался по поводу игрока. Напомним, что трансферное окно в России закрывается 21 февраля.
Ранее бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» делал официальное предложение по игроку, но президент «Крузейро» счёл это предложение нелепым.
20-летний Кака является воспитанником «Крузейро», его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.
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