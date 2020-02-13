Тухель: не уверен, что Неймар сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Дижоном» в четвертьфинале Кубка Франции (6:1) оценил шансы бразильского форварда Неймара сыграть с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я уверен на сто процентов, что он сыграет с «Боруссией». Мы обсудим и примем решение в пятницу, самое позднее время для этого. Мы не можем рисковать его здоровьем. Мы не собираемся рисковать и в матче с «Амьеном». У нас будет сильная команда, но рисковать не собираемся», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится 18 февраля.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (во всех — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четырёх — с пенальти), отдал 6 результативных передач и получил 2 жёлтые карточки. Контракт футболиста с французским клубом действует до лета 2022 года.