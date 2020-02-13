Гаттузо — о матче с «Интером»: хочу всегда видеть у парней такое отношение к делу
Главный тренер неаполитанского «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером» (1:0).
«Когда играешь с такой сильной командой, как „Интер“, к ней нужно относиться с уважением и отдавать максимум сил на поле. Я поздравляю парней с победой, но хочу всегда видеть у них такое отношение к делу, так как впереди ещё 17 матчей. Мы должны уважать соперников, но использовать наши наработки. Нам необходимо прогрессировать в игре без мяча, так как это основная причина наших поражений», — приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Ответный матч «Наполи» — «Интер» состоится 5 марта. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
«Наполи» впервые с 1991 года выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
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