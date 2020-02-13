Главный тренер молодёжной сборной Египта Шавки Гариб сообщил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сам примет решение об участии в Олимпиаде-2020.
Ранее наставник заявил, что Салах вызван в национальную команду страны, а агент футболиста сборной Египта написал в своём «твиттере», что окончательного решения по вопросу участия игрока ещё нет.
«Мы не можем заставить Салаха поехать со сборной на Олимпиаду. Его участие в этом соревновании в национальной команде — это решение, которое должно быть принято только Салахом, «Ливерпулем» и тренером команды Юргеном Клоппом.
Я включил его в расширенный список из 50 игроков. Окончательный список из 18 футболистов будет известен к июню», — цитирует главного тренера сборной Египта до 23 лет ВВС.
Напомним, Олимпиада пройдёт с 22 июля по 8 августа 2020 года. Таким образом, Салах не сможет принять участие в предсезонной подготовке «Ливерпуля». По правилам турнира за сборную могут выступать игроки не старше 23 лет, однако команды могут включить в свой состав до трёх футболистов более старшего возраста.
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