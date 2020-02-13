Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Переход игрока обошёлся в € 30 млн, но футбольные школы, принимавшие участие в воспитании Головина, не получили солидарных выплат.

«В Европе такую ситуацию представить невозможно. Видимо, у нас, в России, ещё нет культуры трансферов. В Европе этот рынок развит гораздо лучше, клубы знают обо всех компенсациях, которые им полагаются, и внимательно их отслеживают. Хотя был у нас один случай в «Монако» — года через три-четыре после перехода обратился клуб из Аргентины. Тоже спохватились о выплате за воспитанника, кажется, это был «Ривер Плейт». Игрок — Лукас Окампос, он сейчас в «Севилье». Сумма трансфера там была меньше, чем за Головина (13 млн евро, по данным Transfermarkt. — Прим. «Чемпионата»). Отреагировали нормально: выплатили всё, что должны были.



Ситуация с Головиным неприятная и где-то, конечно, показывает, где мы находимся — отставание от европейских стран, безусловно, есть. С другой стороны, лишь бы трансферы были, и было, с чего получать деньги, а провести разъяснительную работу не так сложно», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.

Полное интервью с Васильевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.