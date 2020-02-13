«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски интересовались российским защитником Игорем Дивеевым до его перехода в ЦСКА.

«Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как «Арсенал», об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьёзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в «Уфе». К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушёл в ЦСКА. Безусловно, он может вырасти в хорошего игрока и уехать в Европу, но какое-то время ему ещё следует поиграть в Москве. В идеальном мире — минимум сезон. После этого сможет перейти на следующий уровень, у него есть для этого все качества», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.

Полное интервью с Васильевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.