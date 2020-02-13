Г. Иванов: поздравляю болельщиков с тем, что финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о проведении финала Кубка России в Екатеринбурге 13 мая.
«Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге. Мы очень этому рады. Поздравляю болельщиков, всем большое спасибо», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В настоящий момент борьбу за почётный трофей продолжают восемь клубов.
В четвертьфиналах сыграют:
4 марта
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва). Москва, стадион «Открытие Арена». Начало встречи – в 19:30 мск.
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Грозный, стадион «Ахмат-Арена». Начало встречи — в 18:00.
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург). Ярославль, стадион «Шинник». Начало матча — в 18:30.
5 марта
«Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва). Химки, стадион «Арена Химки». Начало матча — 19:30.
Из действующих участников самым титулованным клубом в истории Кубка России является ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз. Далее идут «Спартак» и «Зенит» (по 3). «Ахмат» становился обладателем трофея один раз.
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