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Зотов: самое главное, чтобы Кокорин играл и оставил все старые истории позади

Зотов: самое главное, чтобы Кокорин играл и оставил все старые истории позади
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Подтвердили информацию, что Кокорин будет в «Сочи»? Дай бог, чтобы так было. Если есть какие-то нарушения по отношению к Александру, он может к нам обращаться. Мы с ним общались по поводу этой ситуации, я сказал: «Если нужна консультация по отношениям с «Зенитом» или по переходу, у него всегда есть возможность обратиться в профсоюз».

Он сказал, что знает и помнит о такой возможности. Это решение самого футболиста, если бы мы увидели, что «Зенит» нарушает его права, тогда были бы вопросы. Сегодня, как я понимаю, все стороны нашли какой-то консенсус. Дай бог, чтобы так всё было. Сейчас самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист, оставил все эти старые истории позади. Посмотрим, что будет», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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