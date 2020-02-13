Зотов: самое главное, чтобы Кокорин играл и оставил все старые истории позади

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
«Подтвердили информацию, что Кокорин будет в «Сочи»? Дай бог, чтобы так было. Если есть какие-то нарушения по отношению к Александру, он может к нам обращаться. Мы с ним общались по поводу этой ситуации, я сказал: «Если нужна консультация по отношениям с «Зенитом» или по переходу, у него всегда есть возможность обратиться в профсоюз».
Он сказал, что знает и помнит о такой возможности. Это решение самого футболиста, если бы мы увидели, что «Зенит» нарушает его права, тогда были бы вопросы. Сегодня, как я понимаю, все стороны нашли какой-то консенсус. Дай бог, чтобы так всё было. Сейчас самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист, оставил все эти старые истории позади. Посмотрим, что будет», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 13 февраля 2020
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