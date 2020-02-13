Дюков — о проведении финала Кубка в Екатеринбурге: кроме «Лужников» есть и другие стадионы

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение провести финал Кубка России сезона-2019/2020 в Екатеринбурге.

«Список городов на финал Кубка России состоял из двух городов: Нижний Новгород и Екатеринбург. У каждого города есть свои достоинства и недостатки, но по сравнению с остальными у них было больше плюсов. Мнение внутри РФС разделилось. Состоялось голосование на исполкоме РФС, по его результатам выбор пал на Екатеринбург. Будут ещё матчи сборной, молодёжной сборной. Постараемся, чтобы все стадионы программы наследия получили нагрузку и приняли разные матчи. 14 членов исполкома проголосовали за Екатеринбург, 6 — за Нижний Новгород.

Кроме «Лужников» у нас есть и другие стадионы. Мы можем загрузить только их, но тогда другие стадионы будут не загружены. Нам важно, чтобы клубы с большим желанием принимали участие в играх Кубка. Одним из факторов является призовой фонд. Хотели бы, чтобы спонсорский контракт приносил больше денег. Второй фактор — место проведение финала. Стоимость аренды «Лужников» дороже, чем стоимость остальных стадионов. Но это не исключает проведение финалов Кубка в «Лужниках». Надо только повысить интерес, чтобы заполнить «Лужники». Для Екатеринбурга одного матча молодёжки с Польшей явно недостаточно", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.