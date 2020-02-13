Спортивный директор «Зенита» назвал главное отличие РПЛ от европейских лиг

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта признался, что футболисты не боятся ехать в Россию. По словам Рибалты, приглашение игрока в российский чемпионат не вызывает какого-либо негатива у футболиста. И, как считает спортивный директор «Зенита», РПЛ в игровом плане мало отличается от других чемпионатов.
«Сложность в приглашении топ-игрока в Россию и «Зенит»? Всё-таки главное — это безумно красивый город, великолепный стадион, участие в Лиге чемпионов. И финансовая составляющая, конечно же. К тому же «Зенит» — международный бренд. В Европе клуб хорошо знают.
Футболисту придётся играть на синтетике в минус 5? Понимаете, в России сейчас много хороших стадионов. После чемпионата мира ситуация меняется в лучшую сторону. И «сложных» стадионов остаётся не так много.
Точно так же, как если ты подписываешь контракт с «Пари Сен-Жермен», тебе нужно играть в Амьене, в Анже, где тоже стадионы и условия не самые приятные. Если ты поедешь в Испанию, ты не будешь каждый день играть на «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу». Так бывает везде. Наверное, главное отличие российской лиги от европейских — это расстояния», — цитирует Рибалту Sport24.
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