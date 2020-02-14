Мальдини: поражение от «Интера» могло прибить «Милан», но этого не случилось

Технический директор и бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал игру команды в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1), отказавшись делать основной акцент на назначенном в ворота его команды пенальти — мяч попал в руку Давиде Калабрии после удара Криштиану Роналду. Португалец реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счёт в матче.
«В футболе есть правила, которые можно по-разному интерпретировать, но я бы сейчас не хотел говорить о судействе, а хотел бы похвалить великолепную игру „Милана“, особенно в центре поля. План тренера был хорош, и такая игра добавит нам уверенности.
Поражение от «Интера» в чемпионате могло нас прибить, но этого не случилось. В ответном матче с «Юве» у нас не будет Ибрагимовича, Эрнандеса и Кастильехо, но мы в любом случае соберём 11 футболистов и будем бороться изо всех сил", — приводит слова Мальдини Football Italia.
Ответный матч 1/2 Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» пройдёт 4 марта.
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