«Ювентус» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом»

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Милана» Анте Ребич, отправивший мяч в ворота соперника в середине второго тайма с передачи хавбека Самуэля Кастильехо. Спустя 10 минут красно-чёрные остались в меньшинстве из-за удаления защитника Тео Эрнандеса. На 91-й минуте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Милан» и «Ювентус» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Италии в Турине на стадионе «Альянц» 4 марта, начало — в 22:45 мск.

В другом полуфинале турнира сражаются миланский «Интер» и «Наполи». Первая встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Неаполя.