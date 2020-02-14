«Ювентус» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом»

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Милана» Анте Ребич, отправивший мяч в ворота соперника в середине второго тайма с передачи хавбека Самуэля Кастильехо. Спустя 10 минут красно-чёрные остались в меньшинстве из-за удаления защитника Тео Эрнандеса. На 91-й минуте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.
«Милан» и «Ювентус» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Италии в Турине на стадионе «Альянц» 4 марта, начало — в 22:45 мск.
В другом полуфинале турнира сражаются миланский «Интер» и «Наполи». Первая встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Неаполя.
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