Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом»

«Ювентус» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом»
Футбол / Италия 0

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Милана» Анте Ребич, отправивший мяч в ворота соперника в середине второго тайма с передачи хавбека Самуэля Кастильехо. Спустя 10 минут красно-чёрные остались в меньшинстве из-за удаления защитника Тео Эрнандеса. На 91-й минуте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Милан» и «Ювентус» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Италии в Турине на стадионе «Альянц» 4 марта, начало — в 22:45 мск.

В другом полуфинале турнира сражаются миланский «Интер» и «Наполи». Первая встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Неаполя.

Кубок Италии. 1/2 финала. 1-й матч
13 февраля 2020, четверг. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Ребич – 61'   1:1 Роналду – 90+1' (пен)
Удаления: Бернар Франсуа – 71' / нет
Ибрагимович пропустит ответный матч с «Ювентусом» в Кубке Италии из-за перебора карточек
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020