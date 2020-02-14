Вдова Рейнгольда: спасибо за поддержку «Спартаку», Федуну и всем его друзьям

Вдова бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда Лидия выразила благодарность клубу за внимание после смерти супруга.
«Мы 56 лет прожили вместе. У него родились две дочери, трое внуков. Для всех он всегда находил время. Всегда был смех, никаких конфликтов. За все эти годы он прожил такую яркую жизнь, завоевал всё что можно в «Спартаке», построил дом, вырастил детей.
Очень счастлива, что мне всевышний послал его. Но я хочу сказать спасибо «Спартаку» за поддержку, Федуну, всем его друзьям. Спасибо, что пришли его проводить. Он всех вас видит. Низкий вам всем поклон», — приводит слова Лидии Sport24.
Рейнгольд ушёл из жизни 11 февраля в возрасте 77 лет. Бывшему игроку стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей.
- 14 февраля 2020
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