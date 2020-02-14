Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вдова Рейнгольда: спасибо за поддержку «Спартаку», Федуну и всем его друзьям

Вдова Рейнгольда: спасибо за поддержку «Спартаку», Федуну и всем его друзьям
Футбол / РПЛ 0

Вдова бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда Лидия выразила благодарность клубу за внимание после смерти супруга.

«Мы 56 лет прожили вместе. У него родились две дочери, трое внуков. Для всех он всегда находил время. Всегда был смех, никаких конфликтов. За все эти годы он прожил такую яркую жизнь, завоевал всё что можно в «Спартаке», построил дом, вырастил детей.

Очень счастлива, что мне всевышний послал его. Но я хочу сказать спасибо «Спартаку» за поддержку, Федуну, всем его друзьям. Спасибо, что пришли его проводить. Он всех вас видит. Низкий вам всем поклон», — приводит слова Лидии Sport24.

Рейнгольд ушёл из жизни 11 февраля в возрасте 77 лет. Бывшему игроку стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей.

«У нас не страна папуасов, а великая держава». Что говорил Рейнгольд
«Правда дороже денег» — это самая любимая фраза легендарного спартаковца.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020