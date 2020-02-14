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УЕФА получил заявки на 28 млн билетов на ЧЕ-2020. Это в два раза больше, чем в 2016 году

УЕФА получил заявки на 28 млн билетов на ЧЕ-2020. Это в два раза больше, чем в 2016 году
Футбол / Евро-2020 0

Билетная программа чемпионата Европы—2020 побила все рекорды, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Со стороны болельщиков это футбольное событие вызвало большой ажиотаж, и запросы на билеты достигли отметки в 28,3 млн билетов. Стоит отметить, что это в два раза больше, чем было перед чемпионатом Европы 2016 года.

В настоящий момент известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы, оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей. Сборной России в группе В предстоит сыграть с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал соревнований. Финал пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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