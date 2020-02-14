Клопп: жаль, что приходится объяснять, насколько полезна неделя отдыха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о подошедшем к концу перерыве на отдых у команды.
«Жаль, что нам приходится объяснять, насколько полезна эта неделя отдыха. Некоторые использовали это для сборов в более тёплых местах, но мы просто отправили игроков по всему миру. Мы хотели, чтобы они отдохнули. Это время нужно для отдыха и восстановления. На этой неделе произошло множество отличных вещей.
За одну неделю мы не можем много потерять, но можем многое приобрести. И именно поэтому она так важна для нас», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате Англии впервые была введена зимняя пауза. «Ливерпуль», набрав 73 очка в 25 турах, лидирует в турнирной таблице первенства, опережая занимающий второе место «Манчестер Сити» на 22 очка.
- 14 февраля 2020
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