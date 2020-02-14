Райола: Ибрагимович принёс «Милану» новую психологию

Мино Райола, агент, представляющий интересы форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, рассказал о планах своего клиента. По словам Райолы, после окончания сезона шведский форвард решит, хочет ли он остаться в итальянском клубе.

«В «Милане» есть собственный проект, который только реализуется. Ибрагимович по окончании сезона решит, что он хочет делать, остаться или уходить.

Что бы я ему посоветовал? Продолжать, если он получает удовольствие, или останавливаться, если игра не приносит ему нужных эмоций. Пока мне кажется, что он наслаждается игрой, это видно по нему. Он помогает своим одноклубникам. Он принёс в команду новую психологию», — цитирует Райолу Milan News.It.

Ибрагимович вернулся в «Милан» во время зимнего трансферного окна в качестве свободного агента. Ранее 38-летний швед выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».