«Локомотив» назвал состав на третий сбор в Испании

Московский «Локомотива» на своём официальном сайте огласил состав команды на третий сбор в Испании. В Марбелью прилетели 28 футболистов «железнодорожников».

Голкиперы: Гильерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев.

Хавбеки: Игнатьев, Рыбусь, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, М. Мухин, Тугарев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов.

Форварды: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

На третьем сборе «Локомотив» проведёт товарищеские матчи с норвежским клубом «Волеренга» (18 февраля) и «Чайкой» из Песчанокопского (22 февраля). Обе встречи «железнодорожники» будут транслировать на своём Youtube-канале.

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