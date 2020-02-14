Василенко стал новым главным тренером «Мордовии»

Главным тренером «Мордовии» стал Олег Василенко. О назначении специалиста на эту должность сообщила пресс-служба клуба.
Василенко подписал контракт сроком до конца сезона-2019/2020. Ранее 46-летний специалист работал в курском «Авангарде». Тренерская карьера Василенко началась в 2003 году. За это время он поработал в «Жемчужине-Сочи», «Урале», «Сочи». Также Василенко входил в тренерские штабы «Анжи» и «Балтики», работал в Республике Беларусь, Литве и Латвии.
Василенко дебютирует в качестве главного тренера клуба завтра, 15 февраля. «Мордовия» в этот день проведёт стартовый матч на Кубке ФНЛ с «Ригой».
«Мордовия» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в зоне вылета. Клуб из Саранска набрал 19 очков в 25 турах. От 15-й строчки, позволяющей сохранить прописку в дивизионе, «Мордовию» отделяют семь очков.
- 14 февраля 2020
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:35
-
18:22
-
18:12
-
18:05
-
18:03
-
17:36
-
17:32
-
17:12
-
17:10
-
17:06
-
17:03
-
16:43
-
16:24
-
16:05
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:18
-
15:14
-
14:54
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
13:35
-
13:24
-
13:13
-
13:05
-
12:52
-
12:30
-
12:26
-
12:03
-
12:00