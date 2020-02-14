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Скоулз — о Погба: Фергюсон никогда бы не позволил игроку заниматься отдельно от клуба

Скоулз — о Погба: Фергюсон никогда бы не позволил игроку заниматься отдельно от клуба
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о ситуации в клубе с восстановлением хавбека Поля Погба. Французский полузащитник восстанавливается после травмы. При этом он занимается отдельно самостоятельно. По словам Скоулза, подобные вещи никогда бы не произошли при бывшем тренере «МЮ» Алексе Фергюсоне.

«Я не думаю, что Фергюсон бы согласился с таким. Сейчас игроки идут и самостоятельно делают какие-то процедуры. Когда я был в команде, тренер никогда бы этого не позволил», — цитирует Скоулза The Sun со ссылкой на программу BBB Radio 5 Live.

Предполагается, что Погба сможет вернуться на поле в марте.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Ювентус» работает над возвращением Погба
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