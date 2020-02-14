«Монако» — «Монпелье»: Головин начнёт матч с первых минут
Тренерский штаб «Монако» назвал состав команды на домашний матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
Голкипер: Бенжамен Леком.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Рубен Агилар.
Хавбеки: Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Юссуф Фофана.
Нападающие: Стеван Йоветич, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.
Запасные: Даниэль Субашич, Артур Загре, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жан Марселен, Сеск Фабрегас, Бальде Кейта.
Встреча состоится в Фонвьее на стадионе «Луи II» сегодня, 14 февраля, начало — в 22:45 мск.
«Монпелье», набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (35) — седьмое.
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