«Монако» — «Монпелье»: Головин начнёт матч с первых минут

Тренерский штаб «Монако» назвал состав команды на домашний матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.

Голкипер: Бенжамен Леком.

Защитники: Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Рубен Агилар.

Хавбеки: Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Юссуф Фофана.

Нападающие: Стеван Йоветич, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.

Запасные: Даниэль Субашич, Артур Загре, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жан Марселен, Сеск Фабрегас, Бальде Кейта.

Встреча состоится в Фонвьее на стадионе «Луи II» сегодня, 14 февраля, начало — в 22:45 мск.

«Монпелье», набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (35) — седьмое.