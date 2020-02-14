Бывший агент обвинил Канте в невыплате € 3,75 млн долга

Нуари Хиари, бывший агент полузащитника «Челси» Н’Голо Канте, обвинил француза в невыплате долга. По словам агента, Канте задолжал ему € 3,75 млн. Ранее Канте направил в суд жалобу на агента по делу об имиджевых правах.
Канте предложил бывшему агенту около € 500 тыс., чтобы устранить все разногласия и не доводить дело до суда, но Хиари отказался от мировой. Агент заявил, что футболист должен ему в 10 раз больше из-за сделки с компанией adidas.
«Я понял, что меня принимали за клоуна. В ноябре 2019 года Канте подписал новый контракт с adidas. Компания хотела также заключить контракт с Полем Погба.
Соглашение подписывалось на пять лет, и в нём значилось € 15 млн. Мои комиссионные должны были составить € 3,75 млн. Когда я встретился с адвокатом Канте, мне предложили € 50 тыс. Я был шокирован! Затем мне предложили ещё € 150 тыс. и € 300 тыс. Я отказался, поскольку он должен мне в 10 раз больше», — цитирует агента L'Equipe.
- 14 февраля 2020
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