Бывший игрок сборной Англии: думаю, теперь Гвардиола попрощается с «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Вест Хэм Юнайтед», «Норвича» и «Вулверхэмптона» Мэтт Джарвис прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» на два года от еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Джарвис, который в 2011 году вызывался в сборную Англии, предположил, что теперь главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет команду.

«Я думаю, что теперь Гвардиола скажет команде «пока». Он приехал в Англию, изменил здесь футбол, принёс свою тактику, философию. Это невероятно. Перед ним оставалась лишь одна задача — победа в Лиге чемпионов. Он ждал этого. Всё внимание приковано к этому, но Гвардиолу ждёт тяжёлый матч с «Реалом».

«Манчестер Сити» сейчас не так хорош, как в прошлом сезоне. Им будет тяжело. Если после этого «Сити» не будет участвовать в Лиге чемпионов два года, не думаю, что Гвардиола останется», — сказал Джарвис в эфире Sky Sports.