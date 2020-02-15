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«Монако» обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1, у Головина результативная передача

«Монако» обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1, у Головина результативная передача
Футбол / Франция 0

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Монпелье». Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Монако» Ислам Слимани, отправивший мяч в ворота соперника на 52-й минуте с передачи российского полузащитника Александра Головина.

Победная серия монегасков в чемпионате Франции достигла трёх матчей. В предыдущих турах подопечные Роберта Морено обыграли «Амьен» (2:1) и «Анже» (1:0). «Монпелье» потерпел первое поражение в последних трёх встречах в Лиге 1.

«Монако», набрав 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице французского первенства, «Монпелье» (37) — шестое.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/2020

Франция - Лига 1. 25-й тур
14 февраля 2020, пятница. 22:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Слимани – 52'
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