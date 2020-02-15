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Справедливо ли УЕФА наказал «Манчестер Сити»?

Справедливо ли УЕФА наказал «Манчестер Сити»?
Футбол / Англия 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по делу о финансовых махинациях «Манчестер Сити». Английский клуб наказан отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и штрафом в размере € 30 млн, сообщает пресс-служба организации.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: справедливо ли УЕФА наказал «Манчестер Сити»?

Отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков связано с нарушением правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Финансовые потери «Манчестер Сити» из-за санкций УЕФА составят примерно £ 300 млн
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