Артета: «Арсеналу» нужно быстро начать побеждать, чтобы бороться за путёвку в еврокубки
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что ближайшие матчи АПЛ станут решающими для лондонского клуба в плане борьбы за путёвки в еврокубки.
«Нам нужно быстро начать побеждать. Следующие две-три недели определят, на каком месте мы будем находиться в конце сезона, сможем ли мы претендовать на еврокубки», — цитирует специалиста Goal.
«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 турах. В 26-м туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Лондонцы не могут победить уже в четырёх матчах подряд. Все четыре встречи они свели к ничьей.
Микель Артета был назначен на пост главного тренера в ходе сезона. Это случилось после того, как «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
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