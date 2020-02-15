Владелец «Наполи» готов судиться с арбитрами, которые игнорируют VAR

Владелец и президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключил, что в будущем обратится в суд с исками к недобросовестным арбитрам. К их числу де Лаурентис отнёс судей, которые не смотрят видеоповторы.

«Нужно вводить челленджи, как в волейболе или теннисе. Например, два челленджа за матч, по тайму в каждом. Тренеры должны иметь право потребовать доказательства решения судьи и получить возможность посмотреть видеоповтор на мониторе вместе с судьёй, чтобы арбитр объяснил своё решение.

Если судья из-за невежества или низкой квалификации отказывается смотреть видеоповтор, он совершает спортивное преступление, ведь его действия влияют на результат. Футбол — не просто игра, это ещё и индустрия, в которой крутятся огромные деньги.

Судиться с арбитрами? Почему бы и нет. Люди должны отвечать за свои ошибки, и футбол — не исключение», — цитирует де Лаурентиса Corriere dello Sport.