«Ювентус» может включить Рэмси в сделку по Погба

«Ювентус» продолжает работать над возвращением полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» рассматривают вариант с включением в сделку хавбека Аарона Рэмси, который находится в клубе меньше года. Прошлым летом 29-летний валлиец перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» на правах свободного агента, а уже по окончании сезона может вернуться в Англию, если «Манчестер Юнайтед» устроит предложение «старой синьоры».
Как уже сообщалось, рассматривается также вариант, при котором при трансфере Погба в стан «красных дьяволов» переберётся полузащитник Адриен Рабьо, который, как и Рэмси, пребывает в «Ювентусе» с лета 2019 года.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз в 7 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 результативные передачи.
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