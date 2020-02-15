«Ювентус» может включить Рэмси в сделку по Погба

«Ювентус» продолжает работать над возвращением полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» рассматривают вариант с включением в сделку хавбека Аарона Рэмси, который находится в клубе меньше года. Прошлым летом 29-летний валлиец перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» на правах свободного агента, а уже по окончании сезона может вернуться в Англию, если «Манчестер Юнайтед» устроит предложение «старой синьоры».



Как уже сообщалось, рассматривается также вариант, при котором при трансфере Погба в стан «красных дьяволов» переберётся полузащитник Адриен Рабьо, который, как и Рэмси, пребывает в «Ювентусе» с лета 2019 года.



Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз в 7 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Погба до Евро-2020