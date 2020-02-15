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«Челси» может летом назначить Симеоне главным тренером клуба, сменив Лэмпарда

«Челси» может летом назначить Симеоне главным тренером клуба, сменив Лэмпарда
Футбол / Англия 0

«Челси» рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона, утверждает Tuttomercatoweb. По данным итальянского издания, лондонский клуб может пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

Текущий сезон складывается для Симеоне неудачно. Мадридцы после 24 туров занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. Они отстают от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом у «сливочных» имеется игра в запасе.

Ранее уже сообщалось об интересе «Челси» к Симеоне. Но лондонский клуб отказался от кандидатуры аргентинца из-за недостаточного знания английского языка специалистом и его желания остаться в «Атлетико». Не исключается, что по окончании сезона «матрасники» отправят Симеоне в отставку.

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