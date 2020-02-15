«Челси» может летом назначить Симеоне главным тренером клуба, сменив Лэмпарда

«Челси» рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона, утверждает Tuttomercatoweb. По данным итальянского издания, лондонский клуб может пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.
Текущий сезон складывается для Симеоне неудачно. Мадридцы после 24 туров занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. Они отстают от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом у «сливочных» имеется игра в запасе.
Ранее уже сообщалось об интересе «Челси» к Симеоне. Но лондонский клуб отказался от кандидатуры аргентинца из-за недостаточного знания английского языка специалистом и его желания остаться в «Атлетико». Не исключается, что по окончании сезона «матрасники» отправят Симеоне в отставку.
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